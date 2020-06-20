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Aktüel

Kilyos açıklarında arızalanan tekne, Marmaracık Koyu'na çekildi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:03:38 -
Kilyos açıklarında arızalanan tekne, Marmaracık Koyu'na çekildi

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Kilyos açıklarında sürüklenen teknenin, Marmaracık Koyu'na çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kilyos önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, tahlisiye botumuzca emniyetli bir şekilde Marmaracık Koyu’na çekilmiştir. " denildi.

KEGM, akşam saatlerinde de Kınalıada açıklarında arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan gemiyi, Kıyı Emniyeti ekiplerince İDO iskelesine çekmişti.


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