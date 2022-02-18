Kiloyla değil adetle satılıyor; kadınlar yemek yerine maske için alıyor

Avokado; tropik bölgelerde yetişen, çekirdekli ve yeşil kabuklu bir meyvedir. Son senelerde popülerliğini hızla arttı.

Zonguldak’ta kadınların yüz maskesi yapmak için ilgi gösterdiği avokado tezgahlarda 10-13 TL arasında satıldı.

Mineral ve potasyum zengini avokado tezgahlardaki yerini süslüyor. 10 ila 13 TL arasında satılan avokadoya en çok ilgiyi kadınlar gösteriyor. Avokadoyu yüz maskesi yapmak ve sivilceleri önlemek için tercih edildiğini anlatan esnaf ise bu ilgiden memnun. Esnaf Hüseyin Akgöz, kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Avokado yaz kış tezgahlarda var. Avokadonun bir çok özelliği var. Beyin gelişimi anlamında çok faydası var. Anneler küçük çocuklara katı yemek yedirdikleri zaman avokadoyu yedirirler. Mineral ve potasyum açısında lif oranı da yüksek olduğu için çok faydası var. Kadınlar genellikle yüzde ki sivilceleri yok etmek için avokado kullanıyor maske yapıyor. Çoğu kişide avokadoyu bilmiyor. Bilen kişi de alıyor. Fiyatı 10-13 TL arasında değişiyor. Tane olarak satılıyor” dedi.

Avokado içinde neler var?

Yapılan bir araştırmaya göre avokado kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içerir. Ayrıca yüksek A vitamini ihtiva eder. A vitamini bağışıklığı artırır, göz sağlığını geliştirir, kemik ve dişleri güçlendirir.

"Avokado karaciğer yağlanmasıyla savaşıyor"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir. Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir.

Karaciğer için hem üzüm hem de çekirdeği faydalı...

Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Avokadonun faydaları

Antioksidan miktarı yüksek bir meyvedir.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Bünyesindeki düşük şeker oranı ile kilo verme konusunda yardımcı olur.

Sahip olduğu yüksek lif (yaklaşık %25'i liflerden oluşur) sayesinde bağırsak sistemine destekte bulunacak şekilde probiyotik etkisi göstermektedir.

Avokado nedir nasıl yenilir?

*Avokadonun kabuğu soyularak içi yenir.

*En lezzetlisi olgunlaşmış ve hafif yumuşamış olanlardır. Ancak hemen tüketmeyecekseniz en sert olanını alın ve evde olgunlaşmasını bekleyin.

*Saklama koşullarından en uygunu gazete kağıdına sararak bekletmektir.

Avokado çekirdeği nasıl yenir?

Avokado çekirdeğinin acı bir tadı vardır. Tüketmeden önce üzerindeki kahverengi deri tabakasını çıkarın. Ardından, çekirdeği rendeleyin veya bir karıştırıcı kullanarak toz haline getirin. Avokado çekirdeği tozu salatalarda, çorbalarda veya güveçlerde garnitür olarak kullanabilir.

Avokado topraga nasıl dikilir?

20-25 cm genişliğinde olan bir çiçek saksısını tepe kısmında birkaç santimlik boşluk kalana kadar doldurun. Sonrasında bu toprağın ortasına bir boşluk açın ve buraya avokado çekirdeklerini, kök kısmı aşağıda kalacak biçimde ekin. Toprağı nemini yitirmeyecek şekilde belirli aralıklar ile sulayın.

Avokado çekirdeği toprağa dikilir mi?

Avokado çekirdeği nasıl ekilir?

Ekerken çekirdeği tamamen toprakla kapatmamaya özen gösterin. Çekirdeğin üst kısmı toprağın yaklaşık 2-3 santimetre üzerinde kalacak şekilde ekim işleminizi tamamlayın. Bu bitki nemli toprağı sevdiğinden toprağın kurumasına izin vermeden sık sık ama çok da olmayacak şekilde sulama işleminize devam edin.