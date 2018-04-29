Kilosu tam 4 bin lira!

Yılda sadece 3 ay üretilen arı sütü hasadı başladı. Çiçeklerde polenin bulunduğu aylarda hasadı yapılan arı sütü fiyatıyla altınla yarışıyor. 75 kovanı bulunan bir arıcı 3 ayda 80 bin liralık arı sütü üretebiliyor.Kraliçe arı olmayan kovanlara yerleştirilen içine larva bırakılmış peteklere genç arıların kraliçe arı yapmak için salgıladığı sıvı olan arı sütü, yüksek fiyatı sebebiyle durumu iyi olan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Aileler özellikle çocuklarının bağışıklık sistemi güçlensin diye alıyor. Hastalar ise hastalıklarına şifa bulmak için tercih ediyor. Arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

Bursa'da 4 kişilik ailesiyle birlikte arı sütü sağımına başlayan Mehmet Durgut, her gün içine larva yerleştirdiği peteklerini açarak arı sütünü sağıyor. Bir kovandan günlük 2-4 gram arı sütü hasat ediliyor. Oldukça meşakkatli arı sütü üretimi hakkında bilgi veren arıcı Mehmet Durgut, şunları söyledi:

"Arı sütü hasadı başladı. Benim 75 kovanım var. Kovanları iki gruba ayırdık. Günlük 28 kovandan 200 gram arı sütü alıyorum. Arı sütü 4 ile 12 günlük işçi arıların salgı bezlerinden salgıladığı bir sıvıdır. Arı sütü kraliçe arının gıda kaynağıdır. İşçi arıların polen tüketerek ürettikleri bir salgıdır. Arının oğula meyil ettiği aylarda bu üretim gerçekleştiriliyor. Bu süre nisan sonunda başlar, ağustos ortalarına kadar devam eder. Arı sütünün kilosunu 3-4 bin lira arasında satmaktayız."

İHA