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Ekonomi

Kilosu 55 lira, yiyenin tadı damağında kalıyor

Sinop’ta, av yasağının başlamasıyla kültür balıklarının yanı sıra iskorpit de ilgi gören balıklar arasında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:18:58 -
Kilosu 55 lira, yiyenin tadı damağında kalıyor

Sinop’ta, av yasağının başlamasıyla kültür balıklarının yanı sıra iskorpit de ilgi gören balıklar arasında bulunuyor.


Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi. İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Gündoğdu, daha sonra derisinin soyulduğunu belirterek; “Karadeniz’de, özellikle Sinop çevresinde bol miktarda çıkan iskorpit, lezzetli olduğu için buğulaması, tavası, şiş ve kavurması yapılır. Tezgahta kilogramı 55 liradan satılıyor. Genellikle lokantalar için alınan iskorpit balığını yiyenin tadı damağında kalıyor" dedi.


Gündoğdu, iskorpit avcılığının mayıs ayından temmuz ayı sonuna kadar sürdüğünü kaydetti.

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