  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Datça'da korkutan deprem
Eylem hazırlığındaydılar! Avaşin'e operasyon
Türkiye’de ‘kaynak kitap’ sorunu neden çözülemiyor?
Kapatılan okul var mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Ekonomi Kilosu 5 liraya düştü! Kasa kasa satılıyor
Ekonomi

Kilosu 5 liraya düştü! Kasa kasa satılıyor

Karadeniz’de av yasağının sona erdiği ilk gün tezgahta kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 TL’ye kadar geriledi. Rizeliler, ucuzlayan istavriti kasa kasa alıp, buzluklara depolamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 16:33:00 -
Kilosu 5 liraya düştü! Kasa kasa satılıyor

Karadeniz'de bolca yakalanan istavritin fiyatı düşerken vatandaşlar da kasalarla alıp balıkları depolamaya başladı. Balıkçı Necmettin Duman, “İstavrit 5 TL olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an 5 TL’ye balık satılmıyordur" dedi.

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balıkavlıyor. Geçen yıl palamut ile başlayan sezon, bu sene istavritle açıldı. Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 30 TL’yi bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 TL’ye kadar geriledi. Rizeliler de ucuzlayan istavriti kasa kasa satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı. Kentte tezgahlarda palamudun tanesi 25 TL, mezgit 15 TL, barbunya 25 TL, çinekop 30 TL, az miktar da hamsi ise 15 TL’ye satılıyor.

'Herkes istavrit yiyecek'

Balıkçı Necmettin Duman, “İstavrit 5 TL olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an 5 TL’ye balık satılmıyordur. Rizeliler bugünkü bu fırsatı kaçırmıyor. Herkes istavrit yiyecek” dedi.

Balıkçı Kerim Yavuz da tüketicinin hamsi beklediğini söyleyerek, “Hamsi kısa zaman içinde bolluğunu gösterecek. Bollaştığında tezgahlarımız daha da şenlenecek. Hamsiyi bugün 15 liradan satıyoruz, bugünden sonra da düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kasayla istavrit alan Ayşe Kuru ise “İstavriti bu kadar ucuz görünce kasayla aldım. Dolaba koyacağım, bir daha bu kadar ucuz bulamam. Balık fiyatları bence şu an gayet güzel. Bu yıl bol bol balık yiyeceğiz" dedi.


Salih Yılmaz da “Karadenizli olarak tabi ki tercihimiz, hamsi ama şu anda istavrit çok bol ve ucuz. Hamsi ucuzlayana kadar istavrite devam” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay