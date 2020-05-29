Kilosu 5 bin liraya çıkınca arıcılar propolise yöneldi

Siirt’in Tillo ilçesi Hatran köyünde bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolisin kilosu 5 bin liradan alıcı bulunca arıcılar, propolis üretimine yöneldi.

Siirt’te vatandaşlar, korona virüs salgınında bağışıklığı güçlendirici etkisi olması nedeniyle propolise yoğun ilgi göstermeye başladı. Korona virüs salgınından korunmak için bal ve bal ürünlerine ilginin arttığını belirten arıcı Cemil Beydoğan, yoğun talep görmesi nedeni ile arıcıların da propolis üretimine yöneldiğini söyledi. Kilosu 5 bin liradan alıcı bulan propolisin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü aktaran Beydoğan, "Yaklaşık 16 yıldır bu meslekte bulunuyorum. Bu sene korona virüs hastalığı nedeniyle propolise talep arttı, biz de bu nedenle buna yöneldik. Propolis üretmeye çalışıyoruz. Propolis hastalığa iyi gelen bir besindir. Kilosunu 5 bin lira satıyoruz. 6-7 bin liraya satan da var, alan da var. Korona virüs hastalığına çok iyi gelen bir besin maddesidir" dedi.