Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde manavlık yapan Muhammet Gözel, kilosu 4 lira olan karpuzu herkesin alabilmesi için yarım ve çeyrek olarak satıyor.

Osmaneli Belediyesi yanında yıllardır tezgah açan Muhammet Gözel, fiyatların yüksek olması nedeniyle, karpuzları yarım ve çeyrek olarak satmaya başladı. Karpuzun kilosunun 4 lira olduğunu, yarım ve çeyrek olarak yaptığı satışların iyi gittiğini belirten Gözel, "Karpuzların çoğunu yarım sattım. Arada çeyrek isteyenler de oldu. Ben bu uygulamayı başlattım ki herkes evine karpuz götürebilsin, herkes yesin. Ben bu uygulamayı başlattıktan sonra diğer esnaf arkadaşlar da başladı. Müşterilerimizden de olumlu yanıt alıyoruz. Karpuzları da paraları da boşa gitmiyor" dedi.

Tezgahtan çeyrek karpuz alan vatandaşlar ise "Çok güzel bir uygulama. Tam alsak hem çok para tutuyor hem de hepsini bitiremiyoruz" dedi.