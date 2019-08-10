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Kilometrelerce kuyruk var trafik ekipleri rahatlatmaya çalışıyor

Bayram tatili ile birlikte tüm geçiş güzergahlarında yaşanan yoğun trafik Avrupa yakasını Anadolu’ya bağlayan Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde etkisini gösteriyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:55
Kilometrelerce kuyruk var trafik ekipleri rahatlatmaya çalışıyor

Bayram tatili ile birlikte tüm geçiş güzergahlarında yaşanan yoğun trafik Avrupa yakasını Anadolu’ya bağlayan Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde etkisini gösteriyor. İskeleden devam eden araç kuyruğunun kilometrelerce uzadığı bölgede incelemelerde bulunan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, trafik ekipleri tarafından yürütülen uygulamaya katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Şahin kuyrukta bekleyen sürücülere kemer uyarısında bulundu.


Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İzmir-Bursa karayolu üzeri ve Avrupa yakasını Anadolu’ya bağlayan Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde trafik ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Kaymakam Tahir Şahin araç sürücülerinin bayramlarını tebrik ederek uyarılarda bulundu. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte özellikle kara yolu ulaşımında trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken Şahin yaptığı açıklamada, "Bugün yaklaşık 2 saate yakın trafik ekiplerimiz iskele meydanında uygulama gerçekleştirdi. Bizlerde hem vatandaşlarımızın bayramını tebrik ettik hem de sağlıklı bir trafik akışının sağlanması için ikazlarımızı yaptık. Araç içerisindeki çocuklarımıza şapka ve kırmızı düdük hediye ettik. Aile bireylerinin gaza fazla yüklenmesi ve olası kural ihlallerinde bulunması durumunda çocuklarımızı bu yolculuklarında fahri polisimiz ilan ederek düdük çalmasını ve uyarmasını talep ettik. Amacımız hiçbir can ve mal kaybı yaşanmadan vatandaşlarımızın sağ salim yolculuklarını tamamlamalarını sağlamak. Sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz. Bunun içinde hızımızı azaltarak daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.



Şahin, Uzakdoğudan gelen yolcularla bayramlaştı


Güvenli trafik uygulamasında özel bir firma tarafından Türkiye’yi ziyaret eden Çinli yolcularla bir araya gelen Kaymakam Şahin, tercüman eşliğinde vatandaşlarla konuştu. Türkiye’de ve İslam coğrafyasında kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle karayolu ulaşımında yoğunluk yaşanacağını belirten Şahin, ülkeye gelen turistlere hoş geldiniz diyerek otobüs şoförlerini dikkatli olunması konusunda uyardı. Çinli vatandaşlar Kaymakam Şahin’in bol bol fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:55
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