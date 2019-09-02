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Kilolarından çektiği çile Hatem Hastanesi’nde bitecek

İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki gurbetçinin yıllardır veremediği kilolarından ötürü çektiği çile Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
Kilolarından çektiği çile Hatem Hastanesi’nde bitecek

İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki gurbetçinin yıllardır veremediği kilolarından ötürü çektiği çile Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan obezite cerrahisi ile son bulacak.


Gurbetçi şeker oranlarının daima yüksek olması nedeniyle İngiltere’de birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Doktorlar şekerinin yüksek olmasının nedeninin fazla kilolarından kaynaklandığını ifade edince Gurbetçi obezite cerrahisi hakkında araştırmalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden Dr. Emin Yılmaz ile temasa geçti. Ameliyat olmaya karar vererek Gaziantep’e geldi. Ameliyatı başarılı geçen gurbetçi sağlıklı bir şekilde İngiltere’ye döndü.


Kiloları ile vedalaşacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gurbetçi, “Yıllardır birçok diyet ve egzersiz yaptım fakat kilolarımdan kurtulamadım. Kilolarım sadece beni görüntü olarak rahatsız etmekle kalmayıp şeker hastalığımı da tetikledi. Obezite benim için artık dayanılmaz bir hal almıştı. Sosyal medyadan Dr. Emin Yılmaz ile iletişime geçtim. Dr. Emin Yılmaz ameliyat olan hastalar çok mutluydu, hayallerine kavuşmuşlardı. Ben de artık obeziteden kurtulmak isteyince İngiltere’den Gaziantep’e geldim. Ameliyatımı oldum, çok başarılı geçti, ağrım sızım olmadı. Rahatlıkla ayağa kalkıp yürüyebildim. Sağlıklı bir şekilde İngiltere’ye döneceğim. Ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Emin Yılmaz başta olmak üzere tüm Hatem Hastanesi çalışanlarına minnettarım” ifadelerini kullandı.


Gurbetçinin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Emin Yılmaz, “Sleeve gastrektomi obezite cerrahisinde yaygın olarak uygulanan gıda alımını kısıtlayıcı bir ameliyat yöntemidir. Midenin fundus adı verilen dış kısmından açlık hormonu salgılanır. İştah hormonlarının büyük bir kısmı midede üretildiği için iştahta azalma ve öğün aralarında açlık hissinde gerileme görülür. Açlık hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunun salgılandığı midenin fundus bölümünün çıkartılmasıyla oluşan tokluk hissi de iştah azalmasına yol açarak kilo kaybına katkıda bulunur. Bu hormon obezitenin önemli nedenlerinden birisidir. Açlık hormonunun sleeve gastrektomi ile düzeyinin azalması kilo kaybının mide bandından daha güçlü ve kalıcı olmasına neden olmaktadır. Sleeve gastrektomi ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı geriye dönüşü olmadan laparaskopik yöntemle midenin büyük kenarı dikey olarak kesilip çıkarılır. Gurbetçi hastamıza da sleeve gastrektomi ameliyatı uyguladık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi olup taburcu edilmiştir" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
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