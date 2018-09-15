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Kilolardankurtulmak için önce irade!

Sonrası ise 10 kolay madde... İşte o maddeler...

15 Eylül 2018 Cumartesi 18:44
Kilolardankurtulmak için önce irade!

1. Önce neden kilo vermek istediğinizin üç sebebini yazın. Sağlığım için. Giysi almakta çektiğim sıkıntı için. Eşim istediği için. Güzel görünmek için. Konu komşunun dilinden kurtulmak için. v.s. Eğer bir şeyi neden istediğimizi bilemezsek, elde etmemiz çok önemli değildir. Böylece ne istediğinizi kendinize açıkça belirtiyorsunuz.

2. Kendinize güvenin. “Keşke ben de yapabilsem ama yapamam” gibi iradenizi çürütücü düşünceleri kafanızdan silin. İrade sahibi olmak herkesin elindedir. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz!

3. Ne zaman ve neden fazla yediğinizi iyi belirleyin. Hatta kimlerle birlikteyken daha fazla yemek istiyorsunuz? Bir düşünün; iş yerinde mi, evde mi, hafta sonları mı, geceleri mi, tv izlerken mi ya da yalnızken mi?.. Bunu belirlerseniz, ona göre davranırsınız.

4. Buzdolabınıza usul usul çeki düzen verin. İçindekileri, meyve ve sebzelerle değiştirin. Hamurlu, yağlı, şekerli ve abur cuburlardan kurtulun. Akıllı seçimler yapın. Sağlıklı yemek, zamanla alışkanlığa dönüşür.

5. Fazla kiloluysanız, fazla yemek yiyorsunuz demektir. Bazen çok sağlıklı yemekleri de çok fazla yiyoruz. Bu noktada durmak çok önemlidir. Daha küçük bir tabak kullanın ve aynı tabağı her öğünde kullanmaya çalışın.

6. Su için!.. Vücudun susuz kalması çoğu zaman açlık ile karıştırılır. Susuzluk metabolizmayı yavaşlatıp yorgunluğa, konsantrasyon bozukluğuna ve unutkanlığa yol açar. Günde en az 1,5 litre su içmek sizi tok tutmakla birlikte, eklem ağrılarınızı azaltır, böbrek ve karaciğerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda cildinize faydalı olup, selülit probleminizi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

7. Kahvaltıya önem verin. Kahvaltıyı atlamak, vücudunuza saatlerdir yemek girmediğinden dolayı “açlık çektiğiniz” mesajını yollar. Böylece vücut, koruma mekanizması olarak metabolizmayı yavaşlatır ve enerjiyi saklamaya çalışır ki, bu da istediğimizin tam tersidir. Kahvaltı aynı zamanda vücudumuzun düzenli çalışması için gereken yakıtı sağlar.

8. Gelelim sporcu disiplinine.. Başarılı ve kalıcı kilo vermenin en önemli unsuru egzersizdir. Vücudumuz için düzenli egzersiz yapmaktan daha faydalı hiçbir şey yoktur. Temiz havada, sabah veya akşama doğru, ter basıncaya kadar yürümek en kolay ve en pratik olanıdır.

9. Hiçbir spor aletiniz yoksa bile saplı deterjan veya yağ şişelerinden ikisinin içine kum veya su koyarak kaldırıp indirerek, kollarınızı güçlendirin. Yürürken bacaklarınızın, bunu yaparken kollarınızın kasları güçlenir.

Kuvvetlendirilmiş kaslar metabolizmanızı artırır ve vücudunuzun daha hızlı kalori yakmasını sağlar. Hatta uyurken bile daha çok kalori yakarsınız.

10. Yürüyen merdiven veya asansör yerine merdivenleri kullanmayı tercih edin. Evinizin temizliğine önem verin. Mesela yerleri, camları silin, arabayı yıkayın veya varsa bahçenize bol zaman ayırın. Bunları yaparken avare olmayın, ter basıncaya kadar gayret gösterin.

Bunlar alışkanlıklarınız olsun. Bir de iyi bir terazide, haftada bir tartılın. Rakamların inişe geçtiğini görünce şevkiniz, neş’eniz artacaktır..

Hadi kolay gelsin..

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 18:44
  1. kilo verme
  2. kilo vermede dikkat edilmesi gerekenler
  3. nasıl kilo verilir

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