Kilogramı 5 bin 700 dolardan teknoloji ihracatı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk nanoteknoloji şirketi NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, Türkiye'nin ortalama ihracat fiyatını 5 bine katlayan ihracat başarısına imza attı.

ODTÜ Teknokent ve Teknopark Ankara'da Ar-Ge çalışmaları yürüten NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, çok düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışabilen atomik kuvvet mikroskopları, elektronik test cihazları ve manyetik görüntüleme sistemleri geliştirip üretiyor, yüksek teknoloji ihracatı yapıyor.

NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Yöneticisi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzeylerin nanometre seviyesinde haritasını çıkarabilen yüksek performanslı atomik kuvvet mikroskobunu bir TÜBİTAK TEYDEB Projesi kapsamında geliştirdiklerini ve 2 yıllık çalışmayla son ürünü tamamladıklarını söyledi.

Söz konusu mikroskoplarla alanında dünya lideri teknoloji şirketleri ve önde gelen üniversitelerine satış yaptıklarını belirten Oral, son olarak New York'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve George Floyd gösterileriyle sarsıldığı bir dönemde New York Üniversitesine yerli ve milli mikroskop satmayı başardıklarını bildirdi.



Türkiye'de ortalama ihracat fiyatının 2019 yılında kilogram başına 1,14 dolar olduğunu hatırlatan Oral, şöyle konuştu:

"hpAFM ismini verdiğimiz yüksek performanslı atomik kuvvet mikroskobunda kilogram başına ihracat fiyatını 5 bin kat artırarak 5 bin 700 dolara çıkardık. Bu mikroskobun performansı Apple, MIT ve NASA'nın da kullandığı ezAFM ürünlerimize göre çok daha yüksek. Bu ihracatı salgın mayıs ayında hızla yayılırken ve neredeyse tüm New York şehri ve eyaleti kapanmışken New York Üniversitesine yapmayı başardık. Bu ürün Avrupa'dan Afrika ve Orta Doğu'ya, Hindistan'dan Kore'ye kadar çok geniş bir coğrafyada kullanılıyor. Yıl başında Çin pazarına güçlü bir giriş yapmak üzereyken salgın ortaya çıktı. Önemli hedeflerimizden birisi de yüksek potansiyeli bulunan Çin pazarı. MIT, Google, Tesla, SpaceX ile de görüşmelerimiz sürüyor. NASA gibi daha önce ürün verdiğimiz kuruluşlar ve üniversitelerle yeni ürünler için görüştüklerimiz var."

- Rakiplerini geride bıraktı



Oral, şirketlerin ürün seçerken ellerindeki numuneleri 4-5 şirkete gönderdiklerine ve elde edilen sonuçlara bakarak performans açısından en iyi ürünü seçtiklerine dikkati çekerek, "Ürünümüz elde edilen sonuçlarla muadillerinden çok daha üstün, fiyat olarak da daha çok uygun. Dünyada çok tercih edilen bir ürün." dedi.



Atomik kuvvet mikroskobunun, uzaya gönderilecek, tıpta kullanılacak bir malzemenin yüzey pürüzlülüğünden elektriksel özelliklerine, manyetik özelliklerinden manyetik alanda nasıl etkilediğine kadar birçok soruya yanıt aramak için kullanıldığı bilgisini veren Oral, cihazın nano seviyedeki tüm özellikleri ölçebildiğini, 3 boyutlu görüntüleme yapılabildiğini, DNA'yı incelemek için de bu mikroskoptan yararlanılabildiğini anlattı.



- Satışların yüzde 90'ı ihracat



Dünyanın önde gelen 100 üniversitesine ürünlerini vermeyi amaçladıklarını dile getiren Oral, "Top 10 ve 20'deki üniversiteleri neredeyse tamamladık. İlk 100'den de 50'ye yakın üniversiteye ürünlerimizi verdik. 55 kişilik ekibimizle geliştirip ürettiğimiz cihazların yüzde 90'ına yakınını ihraç ediyoruz. Dünyanın önde gelen pek çok araştırma merkezinde de ürünlerimiz kullanılıyor. Yeni bir ürün geliştirirken de hep tüm dünyayı pazar hedefi olarak koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oral, teknoloji temellerini derinleştirmeyi ve şirketi yeni ve özgün yüksek teknoloji ürünleriyle beraber daha da büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.



Çoğu alanda kendilerine yettiklerini ancak yurt içinde ve dışında ODTÜ, İTÜ, Fırat ve Ardahan üniversitesinden 6 akademisyenle iş birliği yaptıklarını belirten Oral, şunları kaydetti:

"Büyüyüp, daha kararlı ve stabil şirket olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2 farklı savunma projemiz sürüyor. TÜBİTAK TEYDEB Proje Desteği ile insansız hava araçları (İHA) için 10 kilometreden 30 santimetre çözünürlükle görüntü alabilen 1 giga piksellik geniş alan görebilen kompozit bir çoklu kamera sistemi, protonun yarıçapı kadar küçük mesafeleri ölçebilen interferometreler, Raman Mikroskobu'na entegre bir atomik kuvvet mikroskobu geliştirme projemiz var. Farklı alanlarda yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Yeni ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Herkes şaşırıyor, Türkiye'den böyle bir şey yapılabiliyor mu diye. Ar-Ge ve ürün geliştirme sürecinde birçok sıkıntı çekiyoruz ancak azmedince oluyor. Bunu gösteriyor olmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz."

