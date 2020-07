Kilogramı 5 bin 700 dolardan teknoloji ihracatı

Türk nanoteknoloji şirketi NanoManyetik Bilimsel Cihazlar, New York'un Kovid-19 salgını ve George Floyd gösterileriyle sarsıldığı bir dönemde New York Üniversitesine yerli ve milli mikroskop satmayı başardı - NanoManyetik Bilimsel Cihazlar Yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Oral: - "Ortalama ihracat fiyatı 2019'da kilogram başına 1,14 dolar. hpAFM ismini verdiğimiz yüksek performanslı atomik kuvvet mikroskobunda kilogram başına ihracat fiyatını 5 bin kat artırarak 5 bin 700 dolara çıkardık" - "Yüksek teknolojiye dayalı, tamamen yerli ve milli bir ürün geliştirdik. Yüksek teknoloji şirketlerinin tamamı da radarımızda. New York Üniversitesi hedeflerden birisiydi"