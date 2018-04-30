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Kilo vermek için vazgeçilmesi gereken besinler

Sağlıksız, katkı maddesi içeren ve işlenmiş besinler kişinin doyma hissini körelterek daha fazla yemesine neden olur. Ayrıca metabolizmayı yavaşlatarak alınan kalorilerin yakılmasını engeller. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücut için bazı besinlerden uzak durmalısınız.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:37
Kilo vermek için vazgeçilmesi gereken besinler

ŞEKER

Bağımlılık yapan şeker, hiç besin değeri taşımaz ve çok kalorili olması nedeniyle obeziteye neden olur. Kilo vermek istiyorsanız içerisinde çok fazla şeker bulunan gıdaları hayatınızdan tamamen çıkartmalısınız.

DİYET GIDALAR

Diyet ürünlerinin sağlıklı olduğu sanılsa da, içerisinde kimyasallar, yapay tatlandırıcılar, trans yağlar ve aşırı miktarda şeker bulundurur. Bu maddeler de sindirim sistemini yorar ve metabolizmayı yavaşlatarak kilo vermenize engel olur.

İŞLENMİŞ BESİNLER

İşlenmiş gıdalar besleyici özelliği en az olanlardır ve tokluk hissetmenizi engeller. Zayıflamak için kurabiye, cips, tart ve kek gibi besinlerden uzak durmalısınız.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:37
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