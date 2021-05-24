Pandeminin etkisiyle uzun zamandır evlerine kapananlar haliyle hareketsizlikle birlikte kilo da aldı. Aldığı kilolardan kurtulmak isteyenler ise metabolizma hızlandıracak içecek ve yiyecekleri araştırmaya başladı. Peki, tarçınla kilo vermek mümkün mü?

Kilo vermek için tarçınlı su nasıl yapılır? Tarçınla kilo verilir mi?

Kilo verirken öncelikli olarak sonuca hızla ulaşmak için hayal kurmamalısınız. Sonuçta kiloları bir anda almadınız. Bu sebeple sağlıklı şekilde kilo vermek için süreci yaymanız gerekiyor. Kilo vermek için metabolizmanızın hızlanması önemli. Bunun içinse tarçın son derece faydalı olacaktır.

Bir bardak su ile bir adet tarçını kaynatın. Yaklaşık 4-5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Tarçının içerisine arzu ederseniz 1-2 adet karanfil ekleyebilirsiniz. Ilınması için suyu dinlendirin. Arzu ederseniz suyunuza limon dilimi ve elma dilimleri de ekleyebilirsiniz.

Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçın içerisi sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Ölçülü tüketildiğinde ili bir antioksidan kaynağı olan tarçın kansere karşı koruyucudur.

Tarçın diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Düzenli tarçın kullanımı bağırsak sağlığı için de önemlidir.

Ayrıca tarçın zayıflamak isteyenler için harika bir üründür. Uzun süre tok tutan tarçın metabolizmayı hızlandırır.