Kilo vermek için kahvaltıda neler tüketilmelidir?

Kilo vermek isteyen kişiler sadece sabah kahvaltısında değil tüm öğünlerde şekerden uzaklaşmaları gerektiği unutulmamalıdır. Şeker kilo vermek isteyen kişiler için adeta düşman ilan edilmelidir.

Dolayısıyla kişiler kahvaltıda da şeker tüketiminden uzak durmalıdırlar. Bu nedenle kilo vermek isteyen kişiler kahvaltı sofralarından reçelleri kaldırmalıdırlar. Reçel, içerdiği şeker açısından kilo almanın en büyük destekçisidir.

Kilo vermek isteyene kişilerin kahvaltıda tüketebilecekleri besinler geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunların başında, tatlı tüketimini aşırı seven kişiler için bir alternatif gelir. Bal, kahvaltıda tüketilebilecek en iyi tatlı konumundadır. Balın yanında pekmez de kahvaltıda tüketilebilecek iyi bir tatlı olabilmektedir. Tabii ki bunların tüketilmesinde aşırıya kaçılmaması gerekmektedir.

Kilo verme programında kahvaltıda kaçınılması gereken yiyeceklerin bir diğeri de beyaz ekmektir. Kişi eğer kilo vermek istiyorsa ekmek tüketimini neredeyse sonlandırması gerekmektedir. Kahvaltıda ekmek yemekte ısrar edilirse bunun en esnek hali ortalama 1- 2 dilim ve tam buğday ekmeği olması daha uygun olmaktadır.

Kahvaltıda kilo vermede en yardımcı yiyecekler domates ve salatalıktır. Domates ve salatalığın tüketilmesinde herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Kilo vermek isteyen kişiler kahvaltıda domates ve salatalılığı diledikleri kadar tüketebilmektedirler.

Ceviz de kahvaltıda tüketilebilecek önemli bir besindir. Özellikle hafıza açısından oldukça faydalı olmakla birlikte kilo vermede de yardımcı besin konumundadır.

Kilo verme programında kahvaltıda tercih edilen peynire oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Kişilerin kaçınması gereken başlıca peynir çeşitlerinin başında fazlasıyla yağ içeren kaşar peyniri gerekmektedir.

Light peynir ya da yarım yağlı peynir olarak piyasada bulunan peynir çeşitlerinin tercih edilmesi uygun olmaktadır. Tam yağlı peynir yine tercih edilemeyen peynir olmaktadır.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre diyet programlarında belirtilen kibrit kutusu gibi tabirler kişileri psikolojik açıdan olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla kişiler kendilerine böyle bir sınırlama getirmemelidir. Fakat bununla birlikte yine aşırı tüketilmemeye özen gösterilmelidir.

Yumurtanın önemi kilo vermede tartışılmazdır. Kahvaltıda yenilebilecek ve doyurucu kapasitesi yüksek olan en iyi besin yumurtadır. Kişiler her gün kahvaltılarında yumurtadan faydalanmalıdırlar. Böylelikle sağlıklı bir kilo verme programına girilmiş olunur.

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