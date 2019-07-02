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Kilo şikayetiyle gitti! Karnından 8 litre sıvı bulunan kitle çıkarıldı

Sivas’ta kilo problemi şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki çocuğun karnından, içinde 8 litre sıvı bulunan kitle ameliyatla alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:58
Kilo şikayetiyle gitti! Karnından 8 litre sıvı bulunan kitle çıkarıldı

Sivas'ta kilo problemi şikayetiyle hastaneye başvuran 14 yaşındaki kız çocuğun karnından, içinde 8 litre sıvı bulunan kitle ameliyatla alındı.

Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Y.Ç, kilo aldığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Karın içinde kitle olduğu tespit edilen Y.Ç. ameliyat edildi. Çocuğun karnındaki içi 8 litre sıvı dolu kitle alınarak, sağlığına kavuşturuldu.

“Sağlığına kavuştu”

Açıklamada görüşleri yer alan Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Katı, hastanın tetkiklerinde kız çocuklarına özgü görülen karın içi kitle tespit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kitleler, çocukluk çağında görülen kitlelerin yaklaşık yüzde 1-2’sini oluşturur. Bunların yüzde 60-70’i yumurtalık kaynaklı ve çoğu iyi huyludur. Hastamız, karında şişlik ve kilo alımı şikayetiyle çocuk polikliniğine başvurmuş, yapılan ultrasonografide saptanan kitle sonrasında Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Bağcı ile beraber gerçekleştirdiğimiz başarılı ameliyatla sağlığına kavuşmuştur. Bu tür ameliyatların merkezimizde yapılabiliyor olması hem bizim hem de Sivas halkı için büyük bir şanstır."

Y.Ç. de son dönemde aşırı kilo aldığını düşündüğünü ve ramazan ayının son haftasında şişkinliğinin daha da arttığını belirtti.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Y.Ç, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:58
  1. Sivas
  2. kilo
  3. Sivas Numune Hastanesi
  4. kitle
  5. sıvı

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