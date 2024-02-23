Kilo kilo zehri 72 saatte temizliyor! Aç kalmak değil kaynatmak yeter: ne zaman, nasıl yapılır? Gerçek böyle

Fazladan kilolu olmayan kişilerin bile bağırsaklarında 3 kilo kadar toksin olduğu söylenir. Uzmanlar ise bu karışım sayesinde zararlı maddelerin vücuttan 72 saat içinde vücuttan atıldığını söylüyor. Üstelik sadece 1 bardağı yetiyor!Kötü beslenme alışkanlığı, dengesiz beslenme, aşırı yemek tüketimi gibi faktörler bağırsaklarda toksin birikimine neden olabilir. Aynı zamanda stres, gerginlik ve sıkıntı gibi ruhsal sorunlar da bağırsaklarda toksine yol açar.Vücutta biriken toksinleri hızlı bir şekilde atmak herkes için kolay olmayabilir. Ancak bu tarif sayesinde işiniz bir hayli kolaylaşacaktır.

İşte toksinleri 72 saatten kısa sürede atmanın yolu.

Malzemeler

- 1 çorba kaşığı organik elma sirkesi

- 2 çorba kaşığı organik limon suyu

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- Zencefil

- Deniz tuzu

- 1 bardak içme suyu

Toksinleri tek tek attıran bu karışımı hazırlamak ise çok kolay. İçme suyunu kaynattıktan sonra diğer malzemeleri ilave edebilirsiniz. Karışımı kahvaltıdan önce tüketmeniz gerekiyor.

Vücuttan toksinleri temizlemek, enerji seviyelerini artırabilir. Bu nedenle daha iyi bir uyku düzeni, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir beslenme planına geçiş yapabilirsiniz. Toksinlerin azaltılması, cilt sağlığını artırabilir. Daha fazla su içmek, sağlıklı beslenmek ve stresten kaçınmak, ciltteki görünümü olumlu yönde etkileyecektir. Birçok cilt probleminin altında yatan sebep bağırsak rahatsızlıkları olabilir. Cilt problemlerini yüksek oranda değiştirebilmek için bağırsak sağlığına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vücuttaki toksinleri tek tek atmak için farklı olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketebilirsiniz.

Çeşitli besin gruplarını içeren dengeli bir diyet, vücut fonksiyonlarını destekleyerek toksinlerin daha hızlı atılmasını sağlar. Aynı şekilde vücudun ter atması da toksinlerin giderilmesinde etkili bir rol oynar.

Tüketilen yiyeceklerin ve toksin oluşturmalarının yanı sıra kronik stres, vücuttaki toksin birikimini artırabilir. Stresten kaçınmak veya stresle başa çıkma teknikleri kullanmak iyi gelecektir.