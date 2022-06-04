  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Medya Killa Hakan öldü mü? En yakın arkadaşı Massaka duyurdu
Medya

Killa Hakan öldü mü? En yakın arkadaşı Massaka duyurdu

Massaka mahlasını kullanan rapçi Murat İlhan, Almanya'da yaşayan Kill Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:11:00 -
Killa Hakan öldü mü? En yakın arkadaşı Massaka duyurdu

Killa Hakan'ın Twitter'da gündem olmasının ardından birçok kişi 'Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl?' gibi aramaları internet üzerinden yapmaya başladı. Ünlü rapçi Massaka, Instagram hesabından Killa Hakan'la olan bir paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili hayranlarına üzücü haberi verdi.

Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan'la ilgili sosyal medyada yer alan mesajlar gündem oldu. Rapçi dostu Massaka, Killa Hakan'la birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak yaptığı açıklamayla, Killa Hakan'ın sevenlerini korkuttu.

Ölüm kalım savaşı veriyor

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla rap müzik dünyasını korkuttu. Almanya'da yaşayan Killa Hakan ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumunun hiç iyi olmadığını, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği belirtti.

Ünlü rapçi Massaka, Instagram hesabından Killa Hakan'la ilgili üzücü bir paylaşımda bulundu. Massaka paylaşımında, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerinde bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay