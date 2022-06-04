Killa Hakan öldü mü? En yakın arkadaşı Massaka duyurdu

Killa Hakan'ın Twitter'da gündem olmasının ardından birçok kişi 'Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl?' gibi aramaları internet üzerinden yapmaya başladı. Ünlü rapçi Massaka, Instagram hesabından Killa Hakan'la olan bir paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili hayranlarına üzücü haberi verdi.

Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan'la ilgili sosyal medyada yer alan mesajlar gündem oldu. Rapçi dostu Massaka, Killa Hakan'la birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak yaptığı açıklamayla, Killa Hakan'ın sevenlerini korkuttu.

Ölüm kalım savaşı veriyor

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla rap müzik dünyasını korkuttu. Almanya'da yaşayan Killa Hakan ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumunun hiç iyi olmadığını, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği belirtti.

Ünlü rapçi Massaka, Instagram hesabından Killa Hakan'la ilgili üzücü bir paylaşımda bulundu. Massaka paylaşımında, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerinde bulundu.