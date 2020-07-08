Kilitlenen telefonunu biçimlendirirken emekli maaşını dolandırdılar

İzmir'de yaşayan memur emeklisi Erdal Davutoğlu, banka hesabından isteği dışında 3 bin 390 lirayı kendi hesabına yatıran zanlının yakalanması suç duyurusunda bulundu.

Çeşme'de yaşayan Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada nisan ayında üniversitede okuyan çocuklarına para göndermek için cep telefonundan banka hesabına girmek istediğini, bu sırada telefonunun kilitlendiğini belirtti.

Hiçbir işlem yapılamaması nedeniyle telefonu biçimlendirmek zorunda kaldıklarını anlatan Davutoğlu, telefon tekrar açıldığında banka hesabına girdiğini ve 4 havale işlemi yapıldığını gördüğünü anlattı.

Şüpheli bir kişinin adına açılmış hesaplara 3 bin 390 lira para gönderildiğini ifade eden Davutoğlu, bankanın incelemesi sonucu banka hesabına İstanbul'da bulunan bir IP adresi üzerinden giriş yapılarak işlem yapıldığı, paranın yine İstanbul'daki bir ATM'den çekildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Davutoğlu, işlemlerin kendisi tarafından yapılmış gibi gözükmesi nedeniyle bankanın havale işlemini iptal etmediğini söyledi.

Dolandırılan paranın emekli maaşı olduğunu ve bununla 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İlk işlem 22.18'de olmuş. Dördüncü işlem ise 22.26'da gerçekleşmiş. 1 aylık maaşım 8 dakikada gitti. Bir hafiye, dedektif gibi bu işin peşindeyim. O kadar mağdur insan var ki. Bu insanların çoğu yol yordam bilmeyen insanlar. Ben onların da sesi olmak için çalışacağım."

Tüketiciye "sosyal medya" uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu tarz yöntemlerle yüzlerce insanın dolandırıldığını aktardı.

Özellikle sosyal medya üzerinden verilen "çekiliş" ilanlarıyla vatandaşların sahte linklere çekilmeye çalışıldığını, SIM kart kopyalama yönteminin de sıklıkla kullanıldığını anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz kesinlikle sosyal medya üzerinden banka şubelerine giriş yapmasınlar. Giriş yaparlarsa kimlik bilgileri, telefon bilgileri gibi bilgilere ulaşabilirler. SIM kartını kopyalayabilirler çünkü sosyal medyada taklit çok fazla. Bankaların görselleri kullanılarak adres çubuğundaki çok küçük bir değişiklik yaparak bilgilerinizi ele geçiriliyor. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın."