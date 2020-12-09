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Aktüel Kilis'ten Suriye'ye 30 tır insani yardım malzemesi
Aktüel

Kilis'ten Suriye'ye 30 tır insani yardım malzemesi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:47:43 -
Kilis'ten Suriye'ye 30 tır insani yardım malzemesi

KİLİS (AA) - Kilis'ten Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, 30 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Malezya Mapim Derneği iş birliğiyle hazırlanan ve içerisinde gıda malzemesi, battaniye, kömür ve sobaların bulunduğu tırlar, Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, törende yaptığı konuşmada, Suriye bölgesine her türlü insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Suriye'de büyük bir yerleşim alanı oluşturduklarını belirten Açık, "Şükrün çok olması gereken bir anı yaşıyoruz. Malezyalı kardeşlerimizle Suriye bölgesinde insani yardım başta olmak üzere her türlü faaliyet içerisine girdik. Bundan sonra kalıcı faaliyetler içerisine girmeye başladık. Bugün itibarıyla hamdolsun bir okul açtık. Çok büyük bir yerleşim alanı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Malezya halkına teşekkür eden Açık, Malezya ile iyi bir ortaklığın bulunduğunu aktardı.

Hedeflerinin, bütün yardım faaliyetlerinin kalıcı hale gelmesi olduğunu ifade eden Açık, "Hedefimiz, Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmaları için elimizden geleni yapmak." dedi.

Malezya Mapim Derneği Başkanı Dr. Sani Araby de Suriye'deki vatandaşlara her zaman destek verdiklerini dile getirerek "Pandemi sürecinde kimileri savaşın bittiğini söylemişti fakat bizim için yeni başlıyordu. İnsanlar bu süreçte sessiz kalmamızı, hiçbir şey yapmamamızı ve Müslüman ümmete yardım götürmememizi söylemişti. Fakat biz Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile yardımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle kış gününün geldiği şu günlerde soba, battaniye ve diğer insani yardım malzemelerini gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

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