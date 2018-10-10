Kilis'ten sonra şimdi Ordu! Arı sokması bir can daha aldı

Pazartesi günü Kilis'te de bir kadının arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra şimdi de Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın arı sokması yüzünden can verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günören Mahallesi'nde Sevgi Tezcan'ı (57) bahçede çalıştığı sırada arı soktu.

Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.