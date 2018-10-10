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Kilis'ten sonra şimdi Ordu! Arı sokması bir can daha aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde arının soktuğu Sevgi Tezcan isimli kadın yaşamını yitirdi. Pazartesi günü Kilis'te de bir kadın arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:02
Kilis'ten sonra şimdi Ordu! Arı sokması bir can daha aldı

Pazartesi günü Kilis'te de bir kadının arı sokması nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra şimdi de Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın arı sokması yüzünden can verdi. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günören Mahallesi'nde Sevgi Tezcan'ı (57) bahçede çalıştığı sırada arı soktu.

Yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:02
  1. Kilis
  2. Ordu
  3. Arı sokması
  4. Sevgi tezcan

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