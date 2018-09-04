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Kilis'te uyuşturucu operasyonu!

2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

04 Eylül 2018 Salı 19:53
Kilis'te uyuşturucu operasyonu!

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Suriye uyruklu M.K, A.E. ve H.K'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada, 42 kilo 430 gram esrar ile 202 bin 206 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce düzenlenen bir başka operasyonda ise Suriye uyruklu Ş.B, M.M. ve A.S'nin araçlarında ve üst aramasında 914 uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:53
  1. Eskişehir
  2. Binali Yıldırım
  3. Kavak
  4. Kandil
  5. Suriye
  6. Emniyet Müdürlüğü
  7. Kilis
  8. Cumhuriyet Başsavcılığı
  9. Narkotik

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