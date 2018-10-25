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Kilis'te tarla sürülürken bulunan mozaikler korumaya alındı

Çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulduğu  45 metrekarelik taban mozaiği muhafaza altına alındı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:04
Kilis'te tarla sürülürken bulunan mozaikler korumaya alındı

Merkeze bağlı Kuzini Köyü Zamhalı-Palanlı mevkisinde bir çiftçi tarlasını sürerken üzerinde çeşitli figür ve yazılar yer  alan mozaik buldu.

Çiftçinin ihbarıyla bölgede çalışma başlatan Kilis Müze Müdürü  Arkeolog Macit Aşir başkanlığındaki ekip, yapılan kazı sonucu M.S. 6. yüzyıl,  Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen 45 metrekare ebadında ve tahrip olmuş  taban mozaiğini gün yüzüne çıkardı.

 Küçük bir kiliseye ait olduğu tahmin edilen taban mozaiği, uzman  ekiplerce yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden alınarak, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi deposunda muhafaza altına alındı.

Elde edilen eserlerin gelecek günlerde hizmete girmesi planlanan Kilis Arkeoloji Müzesinde sergileneceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:04
  1. Kilis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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