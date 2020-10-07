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Aktüel Kilis'te pekmezin damaklara yolculuğu başladı
Aktüel

Kilis'te pekmezin damaklara yolculuğu başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:36:50 -
Kilis'te pekmezin damaklara yolculuğu başladı

KİLİS (AA) - Kilis'te bağ bozumu başlayan üzüm, pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde bağ ve bahçelere giden tarım işçileri, sepetlere doldurdukları üzümü, traktörlerle üzüm pekmezi tesisine taşıyor.

Burada yıkanan üzümler, havuzlarda makine yardımıyla ezilerek şıra elde ediliyor. Yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, katılaştıktan sonra bir gün beklemeye alınarak pekmez haline dönüşüyor.

Daha sonra kaplara doldurulan pekmez, sofralardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, pekmezin, bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Pekmezin çok yararlı olduğunu anlatan Özdemir, "İnsan vücudunda ihtiyaç duyulan kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir ihtiyacını pekmezden alıyoruz. Bu sene üzüm istenilen fiyata satılmadı. Çiftçi yoğunluklu olarak pekmez üretimine döndü. Daha önce yaş ve kurum üzüm olarak satılan üzüm bu sene pekmez yapıldı." dedi.

Özdemir, üretilen pekmezin daha çok iç piyasada tüketildiğini ancak Rusya'ya da ihraç edildiğini söyledi.

Özdemir, üzümün kalitesine göre pekmez fiyatının 20 ile 30 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Üretici Mehmet Gün de üzümün zahmetli bir süreçten geçtikten sonra pekmeze dönüştüğünü vurgulayarak tadı ve aromasıyla bu lezzetin tercih edildiği ifade etti.

Tesiste ortalama günlük 20 ton yaş üzümü pekmeze dönüştürdüklerini dile getiren Gün, "Çiftçilerimizin üzümlerini satın alıp burada pekmez yapıyoruz. Günlük 2 ile 3 ton arası pekmez üretme kapasitemiz var. Bölgede yetiştirilen üzümün bağ bozumu yaklaşık 40 gün sürdüğünden yıllık ortalama 100 tonun üzerinde pekmez üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

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