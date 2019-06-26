Kilis’te nöbekti eczane sayısı arttırıldı Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi, hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceğini söyledi.

Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi, hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceğini söyledi.

Kilis’in merkeznüfusunun 100 bini aşmasından sonra yasa gereği nöbetçi eczane sayısının 2’ye çıkması nedeniyle 8. Bölge Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi,düzenlediği basın toplantısında, nöbetçi eczane sayısının ikiye çıkarıldığını ifade ederek,“Yıllardır eczanelerde büyük fedakarlıklarla nöbet tutarak hemşehrilerimize hizmet etmekteyiz. Başlangıçtan beri ilimizde 1 eczane nöbet tutmaktadır. Meslektaşlarımızla yaptığımız toplantı sonucunda 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren hafta sonları, resmi ve dini bayramlardaki tatil günlerinde 2 eczanenin nöbet tutması kararlaştırılmıştır” dedi.

Sipahi, eczanelerde teknik donanım, personel konusunda gerekli çalışma yapılacağınıilaç stoku konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Kilisli hemşerilerimizin ilaca daha rahat erişmesinde kolaylık sağlamak için hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceklerdir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.