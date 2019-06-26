0553 313 94 23

Kilis’te nöbekti eczane sayısı arttırıldı

Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi, hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceğini söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
Kilis’te nöbekti eczane sayısı arttırıldı

Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi, hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceğini söyledi.


Kilis’in merkeznüfusunun 100 bini aşmasından sonra yasa gereği nöbetçi eczane sayısının 2’ye çıkması nedeniyle 8. Bölge Gaziantep Eczacılar Odası Kilis İl Temsilcisi Eczacı Güven Sipahi,düzenlediği basın toplantısında, nöbetçi eczane sayısının ikiye çıkarıldığını ifade ederek,“Yıllardır eczanelerde büyük fedakarlıklarla nöbet tutarak hemşehrilerimize hizmet etmekteyiz. Başlangıçtan beri ilimizde 1 eczane nöbet tutmaktadır. Meslektaşlarımızla yaptığımız toplantı sonucunda 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren hafta sonları, resmi ve dini bayramlardaki tatil günlerinde 2 eczanenin nöbet tutması kararlaştırılmıştır” dedi.


Sipahi, eczanelerde teknik donanım, personel konusunda gerekli çalışma yapılacağınıilaç stoku konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Kilisli hemşerilerimizin ilaca daha rahat erişmesinde kolaylık sağlamak için hafta sonları ve resmi tatil günleri 2 nöbetçi eczaneyle hizmet vereceklerdir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı
    1. NASA uzaya deney ve araştırma..
    2. Karadeniz’den kıyıya dönmekte zorlanan..
    3. Nadir Nadi Kütüphanesi Aliağa Gençlik..
    4. Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet..
    5. Ordu, dijital oyun vadisi oluyor
    6. Kayıp genci arama çalışmaları çok..
    7. Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım..
    8. Merkezefendi Belediyesi’nde satranç..
    9. Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
    10. Murzioğlu: “Çekya ile dış ticaret..
    11. PAÜ’lü öğrenciler 100 fidanı toprakla..
    12. Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali..
    13. Develi Belediyesi Personeli Sağlık..
    14. KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek..
    15. KAYÜ Rektörü Karamustafa, Meslek..
    16. Vişne ağacından düşen yaşlı adam..
    17. ATO Başkanı Baran: “Vergi..
    18. ERÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019..
    19. Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale..
    20. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    21. Dil ve Terminoloji Daimi Komisyonu..
    22. Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli..
    23. Kilis’te nöbekti eczane sayısı..
    24. Edirne'de yüzlerce göçmen yakalandı
    25. Yayalara trafik denetimi
    26. Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan..
    27. Başkan Arslan’dan İmamoğlu’na tebrik..
    28. Döviz kurları
    29. Ziraat odası başkanları afet zararı ve..
    30. Rusya'ya Almanya şoku! Merkel destek..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler