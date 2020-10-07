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Aktüel Kilis'te kurulan EBA destek noktaları eğitime katkı sağlıyor
Aktüel

Kilis'te kurulan EBA destek noktaları eğitime katkı sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:31:55 -
Kilis'te kurulan EBA destek noktaları eğitime katkı sağlıyor

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları, özellikle kırsal bölgelerdeki öğrencilerin eğitimden geri kalmaması açısından fayda sağlıyor.

EBA sistemine evlerinden katılma imkanı olmayan öğrenciler, Musabeyli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan destek noktalarından faydalanmaya başladı.

Teknolojik imkanları kısıtlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarını sağlamak amacıyla okullarda hazırlanan destek noktaları, öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Öğrenciler, 3'ü köylerde toplam 5 noktada kurulan destek noktalarında derslerini takip edebiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, AA muhabirine, çocukların eğitimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Teknolojinin öğrencilerin ayağına getirildiğini, özellikle köylerde yaşayanlara ulaşmak istediklerini belirten Karadağ, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz canlı derslerini buradan takip ediyor. Tüm EBA destek noktalarımızda görevli öğretmenlerimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz maske takarak sınıflara geliyor. Sınıflara girmeden dezenfektan kullanıyor. Her öğrencimiz için günlük 2 saat kullanma hakkı bulunuyor. Bilgisayarlar kullanıldıktan sonra dezenfekte ediliyor."

Karadağ, "Eğitime Erişimi Kolaylaştırıyoruz Projesi" kapsamında da 34 ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye tablet hediye ettiklerini aktardı.

Öğrenci Veysel Şahin, uygulama sayesinde derslerinden geri kalmadıklarını anlatarak, "Bu destek merkezi köyümüzde kurulmadan önce derslerimize çalışamıyorduk. Evde internet yoktu. Destek noktası çok faydalı oldu." dedi.

İlker Samet Polat da destek noktası aracılığıyla derslerini takip edebildiğini ifade etti.

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