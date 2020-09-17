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Aktüel Kilis'te kaçmaya çalışan şüphelilerin evinde el bombası ve patlayıcı madde bulundu
Aktüel

Kilis'te kaçmaya çalışan şüphelilerin evinde el bombası ve patlayıcı madde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:30:58 -
Kilis'te kaçmaya çalışan şüphelilerin evinde el bombası ve patlayıcı madde bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin adresinde bir el bombası ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu Mahallesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtaki iki şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan iki şüpheliden M.C. (21) yakalandı. Diğer şüpheli R.Y. (20) ise yakalanmamak için polise silah çekip evine kaçtı.

Ekipler eve girerken, içerdeki 4 kişi şüphelinin yakalanmaması için engel olmaya çalıştı. Yapılan aramada evin hurdalığında saklandığı belirlenen şüpheli R.Y. gözaltına alındı.

Bu arada araçta yapılan aramada 1 bıçak, evde ise 1 el bombası, 1 tabanca, 1 bıçak, dağıtılmış silah parçaları ile patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ile R.Y'nin işlemleri devam ederken, polislere engel olmaya çalışan 4 kişi ifadelerinin ardından salıverildi.

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