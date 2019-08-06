Kilis'te kaçak içki operasyonu: 49 şişe ele geçirildi
Kilis'te düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.06 Ağustos 2019 Salı 13:37
Operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi
CumhuriyetBaşsavcılığıkoordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kocabeyli köyü girişinde M.G. idaresindeki otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çeşitli markalara ait 49 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili sürücü M.G. ile araçtaki Z.Y. ve K.K'ya yasal işlem yapıldığı, kaçak içkilerin ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
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