Kilis'te kaçak içki operasyonu: 49 şişe ele geçirildi Kilis'te düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi CumhuriyetBaşsavcılığıkoordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kocabeyli köyü girişinde M.G. idaresindeki otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çeşitli markalara ait 49 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü M.G. ile araçtaki Z.Y. ve K.K'ya yasal işlem yapıldığı, kaçak içkilerin ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

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