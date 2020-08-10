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Aktüel

Kilis'te göçük altında kalan işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:43:17 -
Kilis'te göçük altında kalan işçi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Hüseyin D. göçük altında kaldı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Hüseyin D, 112 Acil Servis ekibince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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