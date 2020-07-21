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Aktüel

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:35:10 -
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmalarında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Suriyeli M.H'nin Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Adreste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

M.H. gözaltına alındı.

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