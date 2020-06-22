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Aktüel

Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye gelen 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:16:59 -
Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye gelen 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesinde N.S. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde H.A., M.A., R.N.A.,A.A., H.A., A.A., H.A. ile A.A’nın Suriye’den Türkiye’ye geldiği belirlendi. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Araç sürücüsü N.S. ise adliyeye sevk edildi.

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