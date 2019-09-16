0553 313 94 23

Kilis’te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
Kilis’te eski TSO Başkanı Hüseyin Esirgen hayatını kaybetti

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Hüseyin Esirgen (81) hayatını kaybetti.


Uzun süre Kilis Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ile Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Esirgen bir süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu. Bugün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Hüseyin Esirgen, kentte ölümü üzüntüyle karşılandı.


Esirgen’in cenazesinin defin ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    1. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    2. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    3. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    4. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    5. Tansiyona dikkat
    6. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    7. Bu drama ses verin
    8. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    9. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    10. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    11. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    12. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    13. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    14. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    15. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    16. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    17. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    18. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    19. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    20. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda