Kilis'te "Deprem Bölgesini Canlandırma Programı" bilgilendirme toplantısı

Depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" bilgilendirme toplantısı Kilis Ticaret Sanayi Odası Başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda konuşan ve Kilis’te ticaretin yüzyıllardır devam ettiğini söyleyen Kilis Valisi Tahir Şahin, "Bu şehirde ticaret yüzyıllardır devam ediyor ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Yapılan bu destek şehir için çok kıymetli. Başta Cumhurbaşkanımıza ve onun liderliğinde hükümetimize ve alanda uygulayacağı ilgili kurum başkanımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kilis’te asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası 744 köy evi ihalesi yapıldı ve bugün 351 alanda hızlı şekilde evlerin yapımı devam ediyor. Deveciler ve Atatürk Mahallesi'nde 645 ve bin 99 TOKİ’nin yapmış olduğu konutların inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 645 konutta yüzde 75’e ulaştık. 6 Şubat'ın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız alanda tüm aktörlerle ve aziz milletimizle beraber çaba gösteriyor. Hamdolsun günümüze geldiğimizde 11 şehirde de binalar ve fabrikalar üretmeye başlıyor" dedi.

450 milyon doları depremden etkilenen 11 ile vereceklerini söyleyen Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, "120 bin TL olacak desteği 200 bin TL'ye 500 bin TL olacak desteği 750 bin TL'ye kadar bölgesine ve hasarına göre değişme kaydıyla dağıtılacak. Can suyu desteği hasar durumuna göre olsa bile aslında gayemiz 450 milyon dolarlık destek sağlayacağız. Kilis’te başvurular az. Az hasarlı çok olduğundan dolayı Kilis’ten 2 bin başvuru bekliyoruz" dedi.