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Aktüel

Kilis’te 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kilis’te çelenk sunumu yapıldı.

2020-04-23 16:05:17 -
Kilis’te 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kilis’te çelenk sunumu yapıldı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılında Cumhuriyet Meydanıda Atatürk Anıtında çelenk konuldu.


Sunuma Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunumunda sosyal mesafe kuralı uygulandı.

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