Kilis’te 2 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giren 2 göçmen ile onlara organizatörlük yapan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kilis-Gaziantep karayolunda bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yakalan 5 kişiden 2’sinin ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu, diğer 3 kişinin ise onlara yardım ettiği belirlendi.

Yakalan S.H. (22) ile A.S. (17) isimli kaçak göçmenler ile onların Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmesine organizatörlük eden B.K. (23), M.A.S. (22) ve M.N. (56) isimli şahıslar yakalandı. Yakalananlar gözaltında tutulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.