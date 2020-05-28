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Aktüel

Kilis’te 2 bin 235 kişiye ceza yazıldı

Kilis’te, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına uymayan 2 bin 235 kişiye 2 milyon 84 bin TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:15:21 -
Kilis’te 2 bin 235 kişiye ceza yazıldı

Kilis’te, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasaklarına uymayan 2 bin 235 kişiye 2 milyon 84 bin TL para cezası kesildi.


Kilis’te korona virüs nedeniyle tedbirlere uymayan, kuralları ihlal eden, sokağa çıkma yasaklarına uymayanlar yönelik olarak polis ve jandarma tarafından idare ceza uygulanıyor. Bugüne kadar toplam, bin 91 Türk vatandaşı, bin 144 Suriyeli olmak üzere toplam 2 bin 235 kişiye 2 milyon 84 bin TL para cezası kesildi.

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