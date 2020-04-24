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Aktüel

Kilisliler Ramazan’ın birinci günü eve kapandı

Kilis’te Korona virüs nedeniyle Ramazan’ın ilk günüde vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor.

2020-04-24 12:42:25 -
Kilisliler Ramazan’ın birinci günü eve kapandı

Kilis’te Korona virüs nedeniyle Ramazan’ın ilk günüde vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyor.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, bir tarafı Suriye, bir tarafı Hatay ve Gaziantep gibi büyükşehir olması nedeniyle doğal karantina da bulunan kentte, Korona virüs çıktığı ilk günde itibaren ilk kez bu kadar sokağa çıkan sayısında düşüş yaşandı. Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlendi. Dükkanların açık olmasına rağmen, sokağa çıkanların sayısında düşüş yaşandığı kentte esnaf, sokağa çıkılmasının Ramazan nedeniyle olduğunu ifade ettiler.

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