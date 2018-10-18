Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaçak otomobil operasyonu
Elbeyli ilçesinde gümrük kaçağı 2 lüks otomobil ele geçirildi.18 Ekim 2018 Perşembe 18:25
İki lüks otomobilin yurt dışından getirildikten sonra mevzuata aykırı şekilde ülke içinde kaldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Elbeyli ilçesinde iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, araçlar ele geçirildi.
Ülkede kalış süresinin geçtiği ve evrakında usulsüzlük olduğu tespit edilen yabancı plakalı otomobiller, gümrük müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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