Kilis'in Elbeyli ilçesinde ambulansta ele geçirilenler şoke etti

Gaziantep'teki özel bir hastaneye ait Y.Y. yönetimindeki ambulans, hastanede tedavisi biten Suriyeli hastayı ülkesine bıraktı. İddiaya göre, ambulans Türkiye'ye dönüşte Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından durdurularak arandı. Aramalarda ambulansın sedye bölümünde 20 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü Y.Y. ile yanındaki N.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu alacağı belirlenen M.H. de Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Elbeyli ilçesinde yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.