Kiliseye silahlı saldırıyı halk engelledi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville Işık Misyonu Pentekostal Kilisesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırı girişimi, kilisede ibadet eden kişilerce engellendi. Nashville polisi, olaya dair yaptığı açıklamada, West Trinity yolu üzerinde yer alan Nashville Işık Misyonu Pentekostal Kilisesi'nde dün vatandaşlar ibadet ettiği sırada 26 yaşındaki Dezire Baganda'nın elinde silahla kilisenin mihrabına çıktığını söyledi.

Silahlı saldırgan ardından ibadet edenlere silahını doğrultarak ayağa kalkmalarını istedi tam o esnada bir vatandaş, saldırganın arkasından sırtına atladı ve kilise de bulunan diğer kişilerin de yardımıyla saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yaşanan olayda ateş açılmadığı ve yaralanan olmadığı belirtilirken, Baganda'nın kilisenin bir üyesi olmadığı, fakat daha önce ayinlere katıldığı aktarıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Baganda'nın tüm kiliselerin ve okulların "kurşunlanması" gerektiğini belirttiği ifade edildi. Ayrıca Baganda'nın 10 Kasım'da mahkemeye çıkacağı ve 15 kez ağır saldırı suçuyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.