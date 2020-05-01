  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kilisenin hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! Piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürdüler

İngiltere’de, Krallık Kilisesi koronavirüse karşı sahte bir ilaç geliştirdi. Piyasaya sürülen ilaçlar 'ilahi temizlik yağı' adıyla 91 sterline satılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:51:00 - 2020-05-01 20:54:04
Kilisenin hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! Piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürdüler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satıldığı ortaya çıktı.

Polis tarafından iki kez uyarılan kilise sahte kitlerin ismini ‘ilahi temizlik yağı’ olarak değiştirerek, tanesini 91 sterline piyasaya sürdü.

İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte koronavirüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan İngiltere’nin başkenti Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam edilmesi bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

'İlahı temizlik yağı'

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor. Ulusa yardım ettiklerini iddi eden Krallık Kilisesi çalışanı, "Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Öztürk son rakamları değerlendirdi: Plato çizmeye başladık
Bilim Kurulu üyesi Öztürk son rakamları değerlendirdi: Plato çizmeye başladık

Gündem

Bilim Kurulu üyesi Öztürk son rakamları değerlendirdi: Plato çizmeye başladık

Aşı tartışmaları sürerken önemli haber geldi! Koronavirüs ilacını buldular
Aşı tartışmaları sürerken önemli haber geldi! Koronavirüs ilacını buldular

Dünya

Aşı tartışmaları sürerken önemli haber geldi! Koronavirüs ilacını buldular

O ülke ilk koronavirüs vakasını duyurdu! Vaka görülmeyen 13 ülke kaldı
O ülke ilk koronavirüs vakasını duyurdu! Vaka görülmeyen 13 ülke kaldı

Dünya

O ülke ilk koronavirüs vakasını duyurdu! Vaka görülmeyen 13 ülke kaldı

Bill Gates koronavirüsün suçlusunu açıkladı! 'Göz göre göre...'
Bill Gates koronavirüsün suçlusunu açıkladı! 'Göz göre göre...'

Dünya

Bill Gates koronavirüsün suçlusunu açıkladı! 'Göz göre göre...'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı