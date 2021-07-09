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Dünya Kilisenin çatısına çıkıp haçı tutuşturdu
Dünya

Kilisenin çatısına çıkıp haçı tutuşturdu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde kimliği belirsiz bir şahıs kilisenin çatısına çıkıp haçı tutuşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 04:36:00 -

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentindeki Boyle Heights bölgesinde yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde ilginç bir olaya şahit oldu. Üzerinde sadece şort ve çorap olan kimliği belirsiz bir şahıs, Boyle Heights bölgesinde yer alan bir kilisenin çatısına çıkarak, çatıda bulunan haçları yakmaya çalıştı. Fakat haçların yanmamasının ardından çabaları sonuçsuz kalan kundakçı, polis ekiplerini olay yerine gelmesi üzerine çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı. O anlarda kendisini helikopter ile takip altına alan polis ekiplerinden kaçmak için canını tehlikeye atan kundakçı, neredeyse çatılardan aşağı düşme noktasına gelmesine rağmen durmak bilmedi. Son olarak bir elektrik hattını yakalayarak karşı binaya atlamayı deneyen zanlı, atlamayı başaramayacağını fark etmesinin ardından pes etti. Daha sonra kundakçı, kısa süre sonra bir binanın dışında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kundakçının haçları yakmaya çalışma nedeninin akıl hastalığı mı, yoksa herhangi bir maddenin etkisi altında mı olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. Kundakçının haçları yakmaya ve polisten kaçmaya çalıştığı anlar ise polis helikopterinin kameralarına anbean yansıdı.

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Yorumlar

Saffet doğan

ne güzel işte yakın hak din islam yazın
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