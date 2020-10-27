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Dünya Kiliseden Trump'a sert tepki
Dünya

Kiliseden Trump'a sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır'ın Hedasi Barajı'nı bombalayacağına ilişkin sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Etiyopya Kilisesi, "savaş ilanı" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:28:00 -
Kiliseden Trump'a sert tepki

Etiyopya Ortodoks Kilisesi Meclisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın sözlerinin Etiyopya'ya savaş ilan etmekle aynı anlama geldiği ifade edilerek, "Sorumsuzca savaş tamtamları çalan Başkan Trump ve diğerleri bu konuya müdahaleden sakınmalıdır." diyerek uyarıda bulundu.

Hedasi Barajı'nın, yoksulluk çeken milyonlarca Etiyopyalıya umut getiren bir proje olduğuna değinilen açıklamada, barıştan yoksun dünyada küresel barışı elde edebilmek için herkesin çabasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Diğer taraftan, Addis Ababa Üniversitesinden yapılan açıklamada, Trump'ın sözlerinin küresel bir krize yol açabileceğine işaret edilerek, Washington yönetiminin meseleye ilişkin pozisyonunu yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi

Trump Mısır'ın bombalayacağını söyledi

Başkan Trump, geçen hafta Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını ve bu yüzden ABD'nin Etiyopya'ya olan yardımları kestiğini söyleyerek, "Açık seçik söylüyorum. Onlar (Mısır), barajı bombalayacak ve bir şeyler yapmak zorundalar" demişti.

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