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Dünya Kilise’den skandal bir olay daha! Onları affetti
Dünya

Kilise’den skandal bir olay daha! Onları affetti

İngiltere Kilisesi skandal bir olaya daha imza attı. Çocuk istismarcısı çalışanlarını affetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:25:00 -
Kilise’den skandal bir olay daha! Onları affetti

İngiltere Kilisesi'nin, içlerinde rahip dahil olmak üzere 'çocuk istismarcısı' çalışanlarını affedip tekrar işe aldığı öne sürüldü. Hazırlanan raporda yüzlerce istismar şikayetinin örtbas edildiği belirtildi. İngiltere Kilisesi’nin lideri Canterbury Başpiskoposu Welby, durumu utanç verici olarak niteledi.

Çocuklara Cinsel İstismarı Araştırma Derneği (IICSA) tarafından kiliselerdeki çocuk istismarına ilişkin dün yayımlanan raporda, ülkede 1940-2018 döneminde din adamlarının veya kilise ile bağlantılı 390 kişinin, çocuklara yönelik cinsel suçlardan mahkum edildiği belirtildi.

​IICSA'nın raporunda, 2018'de kiliseye 490 istismar şikayetinin yapıldığı ve bunlardan yarısından fazlasının kilise çalışanlarına yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.  İngiltere Kilisesi'ndeki kültürün, kilisenin istismarcıların saklanabileceği bir yer olmasını kolaylaştırdığı tespitine yer verilen raporda, din adamlarının çocuk istismarcılarını affederek tekrar işe aldıkları ileri sürüldü.

"Varlık amacıyla çelişiyor"

Raporda, "Kilise çocukları koruyamıyor. Kilisenin itibarını korumak adına çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunun ihmal edilmesi, kilisenin varlık amacıyla çelişiyor" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

arsızlar

.. dünyanın her yerinde aynı.
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