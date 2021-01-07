Kilisede skandal! Gazetecilere bu yemini ettirmek istediler

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin İtalyan mafyasının sessizlik yemini (omerta) geleneğini çocuk istismarı konusunda gazetecilere dayatması tepkilere neden oldu.

Köln şehrindeki Katolik Kilisesi yetkililerinin çocuk istismarı hakkında yayımlanmamış bir rapora ilişkin gizlilik anlaşması imzalatmak istemesi üzerine gazeteciler toplantıyı terk etti.

Köln Başpiskoposluğu'nun düzenlediği toplantıda, Başpiskopos Rainer Maria Woelki, gazetecilere, henüz yayımlanmamış raporun metodolojisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Mutlak sessizlih taahhüdü istedi

Sputnik'in haberine göre, brifinge davet edilen 8 gazeteciye, redaksiyondan geçirilmiş rapor versiyonu gösterilirken, çocuk istismarıyla suçlananlar ve suçlarıyla ilgili sessiz kalmaları isteği de iletildi.

Fakat, "Gazeteci, bu bilgilerle ilgili mutlak sessizlik uygulamayı taahhüt eder" yazılı gizlilik anlaşmasının imzalanması talebi, bütün katılımcılar tarafından reddedildi. Gazeteciler toplantıyı terk etti.

Topu birbirlerine atıyorlar

2014'te Köln Başpiskoposu atanan Woelki, birkaç yıldır rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve Vatikan'ı bile haberdar etmemek suçlamalarıyla karşı karşıya.

2018'den bu yana bu konuda rapor yayımlamayı vaat eden, ama daha sonra bunun yasal geçerliliği olmayacağı, önyargılardan oluşacağı ve metodolojisinde sorun bulunduğu gerekçesiyle erteleyen Woelki, kasımda yaptığı açıklamada, iki selefi Joseph Hoffner ve Joachim Meisner'i çocuk istismarının üstünü örtmekle suçlayıp "On yıllardır tekrar tekrar vahim hatalar yapılmış" dedi.

Rapor yayımlamak bir başka bahara

Raporu hazırlayan Münihli hukuk firması Westpfahl Spilker Wastl ise Köln Başpiskoposu'nun metodolojinin sağlam olmadığına dair iddialarını reddetti.

Son olarak Kölnlü ceza hukuku uzmanı Bjorn Gercke'den martta yayımlanmak üzere yeni bir rapor hazırlaması istenildi.