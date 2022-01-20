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Dünya Kilisede izdiham: En az 30 ölü!
Dünya

Kilisede izdiham: En az 30 ölü!

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkenti Monrovia'da kilisede yaşanan izdihamda en az 30 kişi öldü. Polis, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:21:00 - 2022-01-20 15:28:22
Kilisede izdiham: En az 30 ölü!

Yerel medya, Liberya'nın başkenti Monrovia'da bir kilisede gece saatlerinde meydana gelen izdihamda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir polis sözcüsü, izdihamın ayin sırasında meydana gelen bıçaklı saldırı sonrası kaçışmaya başlayan insanların birbirini ezmesiyle oluştuğunu söyledi.

Polis, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

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