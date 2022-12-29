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İSLAM Kilise yılbaşında bunu kutlayacak! Peki ya sen neyi kutlayacaksın Müslüman?
İSLAM

Kilise yılbaşında bunu kutlayacak! Peki ya sen neyi kutlayacaksın Müslüman?

Yılbaşı eğlencesine ilişkin Müslümanlara uyarıda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "31 Aralık gecesi alternatif bir programın yoksa erken yatarak küfre muhalefetinizi gösterin." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 23:59:00 -
Kilise yılbaşında bunu kutlayacak! Peki ya sen neyi kutlayacaksın Müslüman?

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak katıldığı konferansta Müslümanlara yılbaşı eğlencesi uyarısında bulundu.

Müslümanın yılbaşı eğlencesi ile işinin olmayacağını belirten Dr. Şenocak, "Kilise, yılbaşında son İslam Devleti Osmanlı'nın düşmesini ve Alem-i İslam'ın işgalini kutlayacak. Peki ya sen! Neyi kutlayacaksın ey Müslüman?" diye sordu.

"Tavır koyun" çağrısı!

Müslümanlara yılbaşı gecesinde tavır koymalarını öneren Dr. Şenocak, şöyle konuştu:

31 Aralık gecesi alternatif bir programın yoksa erken yat, küfre muhalefetini göster.

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