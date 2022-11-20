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Aktüel Kilis'e roketli saldırı! 1 asker ve 2 polis yaralandı
Aktüel

Kilis'e roketli saldırı! 1 asker ve 2 polis yaralandı

Kilis'teki "Öncüpınar Sınır Kapısı" bölgesine Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 18:02:00 -
Kilis'e roketli saldırı! 1 asker ve 2 polis yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

Saldırıya misliyle karşılık verildi

Olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından saldırıya misliyle karşılık verildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında.

 

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Yorumlar

Musa

Heh Asker oray girip Amerikan Askerini ve köpeklerini cıkartması gerekir. 
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