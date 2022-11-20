Kilis'e roketli saldırı! 1 asker ve 2 polis yaralandı
Kilis'teki "Öncüpınar Sınır Kapısı" bölgesine Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.
Saldırıya misliyle karşılık verildi
Olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından saldırıya misliyle karşılık verildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında.