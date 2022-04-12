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Yemek Tarifleri Kilis tava tarifi nasıl yapılır? Ustasından orjinal Kilis tava tarifi
Yemek Tarifleri

Kilis tava tarifi nasıl yapılır? Ustasından orjinal Kilis tava tarifi

Kilis tava, adından da anlaşılacağı gibi Kilis'e özgü yöresel bir yemektir. İşte kolay Kilis tava tarifi ve malzemeleri.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 11:16:00 - 2022-04-12 11:19:42
Kilis tava tarifi nasıl yapılır? Ustasından orjinal Kilis tava tarifi

Kilis tava, Kilis'e özgü bir yemektir ancak Gaziantep'te de sıklıkla yapılır. İşte kolay tarif...

Meşhur kilis tava tarifi

Malzemeler

  • 1 adet sivri yeşil biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet domates
  • Yarım kilogram kadar kıyma
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığından az karabiber
  • 2 adet patates (tabanına döşemek için)

Meşhur kilis tava tarifi nasıl yapılır?

Kıymayı derin bir tasa alalım. Sarımsağı rendeleyip veya minik minik doğrayıp, üzerine ilave edelim. Domatesi, biberleri ve soğanı rondodan geçirip; karabiber, tuz, kimyon, kekik arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı güzelce yoğuralım. Kıymalı harcı bir kenara alıp, patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım. Daha sonra patatesleri alta dizip, üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verelim. Domates, biber ile süsleyip, üzerini de folyo ile güzelce kapatalım. 200 derece ısıtılmış fırında, bir müddet kapalı olarak pişirelim. Daha sonra folyoyu çıkarıp kızartalım ve kontrollü bir şekilde pişirelim.

 

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