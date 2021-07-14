Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava yapımı! Kilis tava tarifi

Kilis tava nasıl hazırlanır? Kilis tava malzemeleri neler? Kilis tava nasıl pişirilir? Kilis tavanın içine ne konur? gibi sorular özellikle de ev hanımları tarafından merak edilmekte. Kilis tava, ismi üzerinde olduğu gibi Kilis’e özgün bir yemek çeşididir. Ancak Kilis tava Gaziantep’de de tecrih edilen lezzetler arasındadı. Kilis tava, kuzu eti ile hazırlanır. İşte Kilis tava hazırlanışı ve Kilis tava malzemeleri…

Kilis tava Tarifi! Kilis tava malzemeleri

3 kırmızı kapya biberi

1 dal taze sarımsak

4 soğan

1 kilo kuzu zırh kıyması

4 patates

3 domates

3 yeşil biber

Karabiber

Tuz

Kilis tava nasıl yapılır?

Kilis tava nasıl pişirilir? Kırmızı kapya biberleri, taze sarımsakları, iki soğanı iri doğrayın ve mutfak robotundan geçirin.

Ardından bir kaba alıp, üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu ekleyip yoğurun.

Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yoğurduğunuz kıymayı düz bir şekilde yayarak yerleştirin.

Kıymanın üzerini; yuvarlak doğradığınız kalan soğanlar, iri jülyen ilave ediniz. Yeşil biber ve domateslerle Kilis tavanın süslemesini yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın