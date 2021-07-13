Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis tava hangi etten yapılır? Kilis tava yemeği tarifi

Patlıcan ve kuzu etiyle yapılan tava yemeklerinin en lezzetlilerinden biri olan Kilis Tava yemeğinin nasıl yapıldığı merak edilir. Her yemeğin olduğu gibi kilis tavanın da yapımında belli püf noktaları bulunuyor. Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden olan Kilis Tava bazı bölgelerde patatesle hazırlansa da aslında patlıcanla yapılmaktadır. Peki, Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis tava hangi etten yapılır? İşte nefis kuzu kıymalı kilis tava tarifi...