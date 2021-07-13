Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis tava hangi etten yapılır? Kilis tava yemeği tarifi
Patlıcan ve kuzu etiyle yapılan tava yemeklerinin en lezzetlilerinden biri olan Kilis Tava yemeğinin nasıl yapıldığı merak edilir. Her yemeğin olduğu gibi kilis tavanın da yapımında belli püf noktaları bulunuyor. Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden olan Kilis Tava bazı bölgelerde patatesle hazırlansa da aslında patlıcanla yapılmaktadır. Peki, Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis tava hangi etten yapılır? İşte nefis kuzu kıymalı kilis tava tarifi...
Kilis mutfağına özgü nefis bir yemek olan kilis tavanın en önemli özelliği etidir. Kilis tavanın hangi etten yapıldığı, nasıl kıyma edildiği oldukça büyük önem taşır. Peki, kilis tavanın kıyması hangi etten yapılır? Kilis tavaya hangi malzemeler konulur? İşte Kilis'in meşhur lezzeti Kilis Tava tarifi...
Kilis Tava hangi etten yapılır?
Sebzesinin bolluğuyla dikkat çeken Kilis Tava'nın kıyması kuzunun döşünden hazırlanmaktadır.
Kilis Tava nasıl yapılır?
Malzemeler
1 kilogram orta yağlı kıyma
3 adet domates
2 adet kuru soğan
4 sivri biber
1 adet kapya biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Soğan ve biberleri robottan geçirin. Kıymayı yoğurma kabına alın. Üzerine biber, soğan, karabiber ve tuzu ekleyip yoğurun. Daha sonra kıymalı harcınızı orta büyüklükteki bir tepsiye yarım santim kalınlığında olacak şekilde yayın. Tepsinin kenarında da dörde bölünmüş soğan ve domatesleri yerleştirin. Üzerinde de sivri biber veya kapya biber ekleyin. Ardından kebabınızı 8 parçaya kesin. Fırına verip 250 derecede pembeleşene kadar pişirin.